Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на пятницу небо будет преимущественно закрыто облаками и во многих местах пойдет дождь. Юго-восточный, южный ветер от умеренного до умеренно сильного в середине ночи сменит направление на юго-западное, а в Курземе и Видземе на побережье залива порывы ветра будут достигать 15-19 метров в секунду. Ночь будет относительно теплой, температура воздуха ожидается в пределах +11…+14 градусов.

В Риге ночью прогнозируется преимущественно пасмурная погода, временами будет идти дождь. Юго-восточный, южный ветер в середине ночи подует с юго-запада, температура воздуха составит +13…+14 градусов.

Днем прояснения ожидаются лишь временами, во многих местах пойдут дожди, на крайнем востоке страны осадки будут более продолжительными. Ветер - умеренный юго-западный, на побережье с порывами до 15-17 метров в секунду. Поскольку на территорию Латвии снова придут более прохладные воздушные массы, днем температура воздуха будет почти такой же, как ночью: +12…+15 градусов.

В Риге временами ожидаются прояснения, однако и днем будет идти кратковременный дождь. Температура воздуха как ночью, так и днем сохранится в пределах +13…+14 градусов.

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