Сегодня Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы принял решение демонтировать и переместить несколько памятников, включая статую бывшего полководца, военного министра Российской империи Михаила Барклая де Толли, находящегося в парке Эспланада.

Памятник де Толли на окраине Эспланады был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году статуя Барклая де Толли была демонтирована, но постамент остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена восстановленная копия статуи.

Национальное управление по культурному наследию не возражает против переноса постамента памятника. Управление отмечает, что постамент памятника не является охраняемым государством объектом культурного наследия, но имеет культурно-историческую ценность, поэтому его уничтожение недопустимо.

Как пояснил руководитель Национального управления по культурному наследию Юрис Дамбис, с учётом мнения общества и самоуправления, что памятник необходимо перенести, управление не возражает против его перемещения — при условии сохранения постамента.

Что касается самой статуи, после демонтажа её планируется передать Гомбергу.

Также планируется демонтировать памятник писателю Андрею Упитису у центра Конгрессов. Как отметил депутат думы и архитектор Иварс Друлле на заседании комитета, памятник планируется трансформировать, чтобы показать две стороны личности Упитиса: Героя Социалистического Труда СССР, заместителя председателя Верховного Совета Латвийской ССР и одного из участников оккупации 1940 года.

Памятник писателю Судрабу Эджусу сначала переместят из парка Кронвалда на улицу "Вароню", а затем будет установлен на кладбище Райниса возле места захоронения.

Также будет демонтирован памятник, посвящённый солдатам Российской империи, погибшим в битве 1701 года — защитникам Луцавсалы.

Окончательное решение о демонтаже памятников будет принято на заседании Рижской думы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !