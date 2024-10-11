Министр земледелия Армандс Краузе считает, что Латвия не может себе позволить проект Rail Baltica, поэтому его нужно на год заморозить, чтобы решить все связанные с ним финансовые вопросы.

Он отметил, что планирование проекта Rail Baltica на государственном уровне было неверным. Если когда-то стоимость проекта планировалась в 1,9 миллиарда евро, то сейчас она оценивается примерно в десять миллиардов евро.

"Конечно, есть инфляция, но очевидно, что хорошего планирования и продвижения проекта не было. Я лично не понимаю, как мы могли бы сейчас поддержать почти 10-миллиардные расходы на Rail Baltica. Может быть, у многих жителей была мечта, чтобы мы сядем в поезд и выйдем в Берлине. Но теперь мы понимаем, что в Риге мы никуда не войдем, а войдем в Саласпилсе. 10 миллиардов евро! У Латвии нет денег, и никто не может честно сказать, что мы вообще не можем себе позволить Rail Baltica!" - отметил Краузе.

Министр подчеркнул, что Латвия не может выделить из бюджета на проект такие деньги, что создает необходимость в займах. Брюссель изначально обещал профинансировать 85% проекта, но на данный момент можно сделать вывод, что реальное финансирование будет гораздо меньше и может случиться как раз наоборот: Брюссель даст 15%, а Латвия должна профинансировать 85%.

"Я не могу согласиться с тем, что мои дети и даже внуки будут платить за Rail Baltic, хотя пока даже неизвестно, будут ли ходить по ней поезда. О них сейчас никто не говорит", - признался Краузе.

Министр заявил, что это его личное мнение, в партии оно не обсуждалось. По мнению Сооюза "зеленых" и крестьян, 85% проекта должно финансироваться Европой, а железнодорожню магистраль Rail Baltica должны проложить в Ригу. Также партия выступает за то, чтобы были известны источники финансирования проекта века.

"Если у нас нет денег, мы не покупаем роскошные вещи ни для себя, ни для дома, ни для семьи. В таком случае мы сидим в деревянном сарае и мечтаем, что у нас будет дворец , что кто-то даст нам миллиарды на строительство этого дворца", - отметил министр.

Он также упомянул, что при создании проекта существует множество мифов, например, о военной мобильности. Военная мобильность очень важна, но в настоящее время для ее целей имеется хорошая дорожная сеть, а в случае с Rail Baltica в Латвии планируется построить всего четыре моста. С учетом того, как сейчас разрушаются мосты в ходе военного конфликта в Украине, этот фактор не будет представлять существенной ценности для военной мобильности.

По мнению Краузе, мосты невозможно защитить, и для военной мобильности гораздо важнее создать хорошую дорожную сеть.

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