Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Латвия отреагировала отключением вещания российских и белорусских каналов. Была надежда, что количество пропаганды уменьшится, а общество будет защищено от враждебных нарративов. Однако полные ненависти к Украине нарративы не исчезли, они переместились в социальные сети, продолжая влиять на латвийское общество, пишет LSM.lv.

В этом году Центр общественной политики Providus провел исследование, чтобы понять, как распространяются эти враждебные нарративы и как они влияют на тех жителей Латвии, которые получают информацию на русском языке из социальных сетей. В течение нескольких месяцев Providus тщательно следил за рядом каналов в Telegram, YouTube и TikTok, рассчитанных на русскоязычную аудиторию, которые регулярно распространяют контент, дискредитирующий Украину и продвигающий отрицательные стереотипы об украинцах.

Один из таких каналов, "Антифашисты Прибалтики", почти во всех своих публикациях про Украину использует эмоциаональные манипуляции, включая сарказм и оскорбления, чтобы создать враждебное отношение к Украине и украинцамм. Используются даже такие термины, как "укрофашисты" и "террористы", создавая впечатление об украинцах как о социально опасном народе. В свою очередь, канал BALTNEWS создает видимость объективности, но часто цитирует российских должностных лиц или других людей, связанных с РФ, что дискредитирует поддержку Украины со стороны Запада.

Несколько факторов свидетельствуют о том, что эти направленные против Украины и украинцев враждебные нарративы влияют на восприятие латвийской общественности. Согласно результатам опроса исследовательского центра SKDS, проведенного по заказу Providus, жители, которые получают информацию на русском языке, чаще более негативно настроены по отношению к украинским беженцам.

Например, 43% тех, кто получает информацию только на русском языке, не поддерживают прием новых беженцев из Украины в Латвии, по сравнению с 18% тех жителей Латвии, которые получают информацию только на латышском языке. Русскогворящие жители также чаще считают, что украинцы плохо интегрировались в латвийское общество. Эти взгляды обычно не основаны на личном опыте. Согласно результатам опроса, мало кто из жителей Латвии лично сталкивается с украинцами, поэтому можно предположить, что по крайней мере частично на такие взгляди влияют ненавистнические нарративы, распространяемые в социальных сетях.

Негативное преставление об украинцах часто коренится в предположениях, что в Латвии к ним относятся более благосклонно, чем к местным жителям, - например, предоставляют дополнительные льготы или другие преимущества. Один из участников опроса так описал свои претензии: "Почему украинцам разрешено работать без знания латышского языка, а к нам это требование обязательно?".

Еще часть латвийского общества - к счастью, очень небольшая - имеет отрицательные стереотипы об украинца как народе. "Они могут ухудшить криминогенную ситуацию", "украинцы не хотят работать, только получать пособия" - такие враждебные стереотипы высказывались в ходе опроса.

Более того, ненавистнические настроения не остаются в сознании только одной части латвийского общества. В ходе опроса 457 граждан Украины, проведенного Providus весной этого года, почти половина, или 44 %, признались, что чувствовали себя в Латвии небезопасно из-за своей этнической или национальной принадлежности, причем большинство из них чувствовали себя небезопасно не один раз.

Участники опроса и фокус-групп описали конкретные ситуации, которые вызвали чувство незащищенности. Например, одна женщина рассказала, что в общественном транспорте слышала, как люди о ней говорили в негативном ключе, посколько она разговаривала на украинском языке со своим ребенком. Другой респондент сообщил, что на работе коллеги высказывали оскорбительные комментарии об Украине и его положении, заставляя себя чувствовать нежеланным гостем. В школах украинские дети иногда подвергаются издевкам и насмешкам. Чаще всего украинцы сталкиваются с ненавистью и неприятными комментариями в общественных местах.

Что делать? Providus считает, что нужно работать в трех направлениях. Во-первых, необходимо мониторить контент в популярных аккаунтах в социальных сетях и писать жалобы, если контент оправдывает войну или содержит хейтспич. На территории Европейского союза действуют нормы, которые обязывают социальные сети модерировать свой контент, предотвращать нарушения закона. Если социальные сети отказываются это делать, применяются жесткие санкции.

Во-вторых, следует понимать, что общественное мнение в Латвии сейчас сложно поддается изучению, особенно отношение русскоговорящих жителей к войне и связанным с войной вопросам, отмечает Providus. Это трудно выяснить с помощью опросов и фокус-групп, поскольку значительная часть общества избегает честных ответов на такие вопросы. В результате влияние враждебных нарративов в социальных сетях практически недоказуемо: Providus видит коррелации, но не знает, убеждает ли латвийскую общественности эти враждебные нарративы изменить свое представление. По мнению Providus, учреждения, отвечающие за безопасность и сплоченность общества, должны сотрудничать с антропологами и социологами и найти другие, более точные методы для адекватного понимания процессов, происходящих в социуме Латвии.

В-третьих, чтобы враждебные нарративы об украинцах не укоренились в латвийском обществе, присутствие украинцев в Латвии нужно сделать более заметным: помочь им интегрироваться и рассказывать о своем опыте в поиске работы или жилья и при столкновении с ненавистью. Providus надеется, что ненависти конец положит более тесное и личное общение жителей Латвии с украинцами.

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