Количество туристов в столице возвращается к уровню, который был до пандемии Covid-19, сообщил на сегодняшней пресс-конференции Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA) мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

В следующем году количество туристов, ночующих в гостиницах, достигнет уровня 2019 года. В свою очередь, количество туристов, проживающих в квартирах, достигнет этого уровня уже в 2024 году, отметил Кирсис.

Как сообщил на пресс-конференции директор RITA Фредис Быков, за семь месяцев в гостиницах Риги остановились 617 647 туристов, что на 14% больше по сравнению с 2023 годом.

Кирсис пояснил, что Covid-19 не является основной причиной снижения количества туристов. Пандемия закончилась, люди вышли из своиз домов и продолжили путешествовать.

В свою очередь, после вторжения России в Украину Рига потеряла около 200 000 российских и белорусских туристов, которые уже не вернутся, поэтому Рига пытается их заменить туристами из стран Скандинавии и Западной Европы.



Руководитель Управления RITA по вопросам международного сотрудничества и маркетинга Линда Педе сообщила, что в этом году для привлечения туристов агентство потратило около 1,5 миллиона евро. Наиболее активно кампании велись в Польше и скандинавских странах.

Все кампании принесли запланированные результаты, а в некоторых сегментах даже превзошли их.

Кирсис добавил, что поддержка крупных мероприятий, таких как спортивные соревнования и музыкальные фестивали, также является важной инвестицией для привлечения туристов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !