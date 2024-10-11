Развитие проектов военной индустрии, начатых оператором мобильной связи Latvijas Mobilais telefons (LMT), является вопросом национальной безопасности, и Латвия должна сделать все возможное, чтобы обеспечить дальнейшее изучение и разработку различных решений по технологиям безопасности и обороны, пришли к выводу депутаты комиссии Сейма по национальной безопасности (КНБ), сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

После доклада представителей LMT и Национальных вооруженных сил (НВС) депутаты решили обратиться в Кабинет министров с призывом к латвийскому государству обеспечить сохранение "этого уникального потенциала для развития военных способностей".

На заседании представители LMT ознакомили депутатов с реализуемыми предприятием проектами.

Пресс-служба Сейма отмечает, что LMT в сотрудничестве с НВС разработал и протестировал решения информационных технологий и связи в военной среде, а также программы беспилотных летательных аппаратов и обеспечил уникальную испытательную среду 5G на Адажской военной базе, где проходят ежегодные эксперименты по цифровой совместимости уровня НАТО DiBax (Digital Backbone Experimentation). В этих экспериментах особое внимание уделяется использованию мобильных телекоммуникаций пятого поколения и спутников на низкой орбите для поддержки совместимости технологий при выполнении различных задач вооруженных сил - в воде, на земле, в воздухе, космосе и киберпространстве.

LMT получил опыт и в Украине, а также наладил партнерство с международными предприятиями оборонной промышленности, среди которых Rheinmetal, Patria, Saab, Kongsberg, BAE Systems и другие.

Председатель КНБ Айнарс Латковскис отмечает, что мнение совладельца LMT - шведской телекоммуникационной компании Telia - и предприятия о развитии и ценностях LMT диаметрально различаются.

"Недопустимо, что в то время, когда безопасность и оборона государства являются нашим общим и несомненным приоритетом, из-за незаинтересованности представителей Telia мы рискуем потерять проекты, которые напрямую связаны с повышением обороноспособности вооруженных сил", - цитируется в сообщении Латковскис.

В КНБ работает по одному депутату от каждой парламентской фракции: Латковскис, Дайга Миериня (СЗК), Атис Швинка ("Прогрессивные"), Янис Домбрава (Нацобъединение), Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список"), Игорь Юдин ("Стабильность!") и Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Как сообщалось, 16 июля этого года на закрытом заседании правительство наметило дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией Tet и вторым акционером LMT - Telia. Правительство поручило Министерству экономики провести эти переговоры.

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о смене которой обоим акционерам - латвийскому государству и Telia - до сих пор так и не удалось договориться.

Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia - Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.

Это теоретически означает, что посредством Tet 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - Telia, что должно означать, что доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в Tet. Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.

Было предложено изменить этот порядок. А именно: LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес Tet, который следует выделить в отдельную компанию (условно Tet Telco), обоим нынешним акционерам Tet Telco были бы выплачены специальные дивиденды и Telia продала бы государству свои 49% долей Tet, а от Tet переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и Telia - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более объема акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.

Государственные должностные лица не прокомментировали это предложение официально, но отвергли возможность того, что государство может продать свои доли.

До 15 октября Минэкономики должно подготовить доклад о результатах переговоров.

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