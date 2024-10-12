В латышском толковом словаре Tezaurs обнаружены русские нецензурные слова. Их много, и у каждого есть описание, значение и даже примеры использования. С содержимым словаря ознакомилась корреспондент LSM+ Юлия Бите, сообщает rus.LSM.lv.

Кристина Денисова — педагог, занимается с детьми сказкотерапией. Часто они вместе используют толковый словарь Tezaurs, чтобы найти значения различных слов. Недавно она записывала сказку Velna uzdotās mīklas.

"Hаткнулась на слово "козлис". Там про рыбака, который шел в море и дошел до тех пор, Kamēr kozlis lēca lādītē. Что это за фраза? Я начала ее искать. Обычно я забиваю в Гугл. Пишу Tezaurs и сразу слово, которое ищу. И высветилось другое слово, а сразу второй строчкой — матерное.

Какое-то пояснение на латышском языке... Матерное слово, которым ругаются русскоговорящие люди. И рядом — столбики с похожими словами. На эту же букву — пошли следующие матерные слова. У меня, конечно, шок!", - сообщила Денисова.

Раньше такие слова мы могли читать разве что на заборах или на разрисованных хулиганами стенах. А теперь еще и в толковых словарях. Словарю Tezaurs уже около 30 лет, и сейчас его содержит и развивает Лаборатория искусственного интеллекта ЛУ.

Если вдруг вы подумали, что такие слова в цифровом латышском толковом словаре — ошибка или чья-то шутка, то это не так. В Лаборатории искусственного интеллекта ЛУ говорят, что миссия "Тезауруса" — распознавать и объяснять любые слова, которые встречаются в любых текстах.

"Мы не те, кто будет говорить, что это слово хорошее или это слово плохое. Но мы должны объяснить это слово. Новое поколение сейчас сталкивается с этими словами, услышав где-то, что их используют. Но что означает это слово? Правильно ли я делаю, что его использую?

Перед нами — осенняя версия "Тезауруса". Где у слова "h*ārīt" объясняются два значения. Никаких реальных текстовых примеров даже не приводится. Теперь, из-за вашего интереса, мы уделили ему большее внимание, провели исследование и выяснили, что на самом деле это слово используется в четырех значениях. И примеры из конкретных источников — где указано использование таких слов", — пояснил руководитель Лаборатории искусственного интеллекта Института Математики и информатики ЛУ Нормунд Грузитис.

Этот непечатный глагол на букву h в латышском словаре объясняется как "интенсивно что-то делать или активно передвигаться".

"Важно отметить, что это вульгаризм. Наверное, это нужно выделить красными буквами — чего пока что не сделано — что это вульгаризм, или просторечие. Чтобы люди знали, что это слово нельзя использовать в официальной переписке или в реферате", — сказал Грузитис.

Зачем латвийцам знать русские матерные слова? Мы спросили у Центра госязыка. Тут говорят: хорошо, что такие вещи объясняются в словарях, и можно узнать их значение.

"Причина, почему в "Тезаурсе" есть такие слова — понятна. Этому могут быть и объективные обоснования, например, если мы работаем с заключенными, которые используют такую лексику. Если человек раньше не знал значений таких слов, их полезно узнать, и соответственно, если в его адрес звучат такие оскорбления, можно знать, как поступить. Также может быть и научное основание, потому что сленг, жаргоны и тд также исследуются", — сказал завотделом перевода терминологии и правовых актов Центра Госязыка Артур Крастиньш.

Было бы наивно мечтать о том, что когда-то мы сможем жить в обществе, где такие слова не нужно было бы знать, отметил Крастиньш.

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