В 2023 году семейные врачи прописали пациентам наибольшее количество компенсируемых лекарств, следует из опубликованного Национальной службой здравоохранения отчета о финансировании за прошлый год.

Всего в 2023 году семейные врачи в Латвии назначали компенсируемые лекарства 9 867 300 раз. Суммарная государственная компенсация по этим медикаментам составила 76 563 137 евро.

На втором месте в списке по размеру госкомпенсации - препараты, назначенные пациентам онкологами-химиотерапевтами. Лекарства были назначены 82 426 раз на общую сумму компенсации 50 092 492 евро.

При этом по количеству назначенных лекарств на втором месте находятся психиаторы - они выписывали лекарства 735 841 раз (общая сумма компенсаций составили 4 357 313 евро).

Кроме того в прошлом году более 22 миллионов евро было компенсировано пациентам за лекарства и препараты, прописанные инфекционистами. По рецептам гематологов суммы компенсаций достигли более 16 миллионов евро, а пациентам эндокринологов и неврологов - более 15 миллионов евро в каждой из групп пациентов.

Согласно данным отчета Национальной службы здравоохранения, в 2023 году максимальная сумма, потраченная на возмещаемые лекарства для одного пациента составила 654 144 евро.

Директор службы Арис Каспаранс пояснил, что в данном случае речь идет о лекарствах, выданных в общем порядке, а не об индивидуально предоставленной компенсации. Лекарства помогают пациентам обеспечить полноценную жизнь.

"Вопрос не в том, каковы эти выплаты, а в том, какова клиническая польза от этих лекарств", - сказал Каспаранс, добавив, что экономическая эффективность конкретных лекарств доказана.

Всего в прошлом году на компенсируемые лекарства и устройства было потрачено 257 630 180 евро. 731 868 пациентам было выписано 7 299 607 рецептов, средняя стоимость одного рецепта в Национальной службе здравоохранения составляет 35,3 евро.

При этом отдельным пациентам была выплачена компенсация в общей сложности на сумму 2 836 330 евро, максимальная индивидуально присуждаемая компенсация составила 14 228 евро, что также является самой высокой допустимой индивидуальной компенсацией.

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