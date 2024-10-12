В субботу, 12 октября, состоялся съезд партии "Латвия на первом месте". Председателем партии переизбран депутат Сейма Айнарс Шлесерс, сообщает агентство LETA.

Кандидатура Айнара Шлесерса была поддержана членами партии и на пост мэра Риги на муниципальных выборах, запланированных на следующий год.

В настоящее время ряды партии "Латвия на первом месте" насчитывают 1329 членов. Однако на съезд партии прибыли лишь 278 человек.

Официальная часть съезда партии, на которой должны были быть избраны все руководящие органы, прошла нетипично быстро для подобных мероприятий, вначале уточнив устав партии.

Было принято решение расширить правление партии "Латвия на первом месте" - с пяти до 11 членов. В новое правление были избраны все депутаты нынешнего Сейма - Айнарс и Ричардс Шлесерсы, Рамона Петравича, Линда Лиепиня, Эдмундс Зивтиньш, Марцис Енцитис, Илзе Стобова, Кристапс Криштопанс, Виктория Плешкане.

Также в совете партии будут работать Лига Крапане и депутат Европарламента Вилис Криштопанс.

Список членов правления был назван Шлесерсом еще до голосования, и никаких возражений и дополнений к нему не последовало.

На должность председателя партии был выдвинут только Айнарс Шлесерс. Его кандидатуру на этот пост выдвинули присутствующие, при этом некоторые воскликнули: "Кто же еще!?".

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