12 октября в Малом всемирном диктанте по латышскому языку приняли участие 778 участников, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия. В этом году мероприятие проводилось в девятый раз.

В Малом всемирном диктанте по латышскому языку можно было принять участие как очно, так и дистанционно.

Очный диктант проходил в Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ). В нем участвовали 220 человек, многие из которых были молодыми людьми. Самому младшему участнику было девять лет, самому старшему — 84 года.

Организаторы отмечают, что никто из участников не написал диктант по-латышскому без единой ошибки. Девять человек допустили меньше четырех ошибок, за что были награждены памятными призами.

В онлайн-диктанте приняли участие 558 человек, которые будут корректировать свои письменные навыки примерно через два месяца.

В этом году Всемирный диктант по латышскому языку называется Малым всемирным диктантом в Лиепае. Название изменилось, потому что очная площадка теперь была только одна (в Лиепае), тогда как прежде их было несколько по всей Латвии.

Количество мест для очного диктанта было сокращено в связи с тем, что организаторы экономят силы, чтобы в следующем году достойно отметить десятилетний юбилей Всемирного диктанта.

Всемирный диктант по латышскому языку – частная инициатива, направленная на популяризацию госязыка Латвии, объединение общества, а также укрепление связей с диаспорой и меньшинствами.

В прошлом году во Всемирном диктанте по латышскому приняли участие более 1500 человек из 17 стран.

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