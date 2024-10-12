Если охват населения Латвии скринингом на рак молочной железы относительно удовлетворительный, то положительного влияния от скрининга на рак кишечника (колоректальный рак) врачи совершенно не ощущают, сообщает rus.LSM.lv.

Пациенты по-прежнему приходят к онкологам на поздних стадиях заболевания, рассказала в эфире Латвийского радио Элина Сивиня, онколог и химиотерапевт, доцент Латвийского университета. Хотя обследоваться им предлагают бесплатно.

"Я вижу, что скрининг рака молочной железы в Латвии помог выявить много новых случаев. Я вижу женщин, которые приходят к онкологу после диагноза, выявленного во время скрининга. Но что касается колоректального рака — я вообще не ощущаю влияния скрининга. Пациенты приходят с запущенными стадиями заболевания, с которыми я работаю в повседневной практике", — говорит Сивиня.

Хотя опухоли на первой стадии можно успешно лечить с помощью операций, Сивиня, по ее словам, вообще не встречает таких пациентов.

"Третья и четвертая стадии — вот мой пациент. К сожалению, потом эти пациенты возвращаются снова и снова. Мы работаем с ними годами. Если бы скрининг в Латвии функционировал лучше, я думаю, таких пациентов у меня было бы гораздо меньше", — сказала онколог.

Из разговоров с пациентами о том, почему болезнь так долго не была выявлена, напрашивается вывод, что у многих история схожая: "Пациенты говорят, что чувствовали себя хорошо, но потом месяца два-три назад немного похудели, чем женщины часто даже очень довольны. Потом появились другие симптомы, абсолютно неспецифические — периодические боли в животе, то и дело нарушения стула. Кровотечение встречается редко — это не самый распространенный симптом".

Когда симптомов много, тогда уже чаще делается анализ на скрытую кровь в кале и другие исследования, которые порой выявляют уже весьма плачевную картину заболевания.

"Эти пациенты, разумеется, все как один говорят: да если бы я знал, я бы пошел на скрининг. Но, к сожалению, как-то этот текст не дошел до них раньше. Или времени не было, или не было достаточной информированности", - отметила Сивиня.

Охват населения скринингом на колоректальный рак — слишком низкий, прозвучало в передаче. В 2023 году на приглашения откликнулось всего 25,8% пациентов. Для сравнения: скрининг на рак шейки матки прошло 55,2% приглашенных, на рак груди — 36,1%, на рак простаты — 45%.

Чтобы побудить сограждан проходить оплачиваемые государством обследования на рак, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проводит в октябре информационную кампанию "Найдите время, чтобы жить дольше!" Несколько недель подряд жителям всех регионов будут напоминать, что каждому важно регулярно и вовремя проходить обследование на рак груди, рак кишечника, простаты или рак шейки матки в соответствующем возрасте, рассказала аналитик департамента исследований и статистики SPKC Ренате Путниня.

Несколько лет подряд охват скринингом постепенно увеличивался, но во время пандемии Covid-19 он снизился. Это, конечно, можно объяснить тем, что доступность медицинских услуг была ограничена, отметила Путниня.

"Сейчас, уже после пандемии, мы видим, что эти показатели снова растут, однако они все еще не достигают установленных европейских показателей — 70% по скринингам на рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак. Нам до этого очень далеко", — сказала Путниня.

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