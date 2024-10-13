Портал общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за оплаченную государством реконструкцию полового члена после операции по поводу рака простаты, сообщает агентство LETA.

Автор инициативы - Агрис Фрейбергс, заведующий мужским отделением общества поддержки онкологических больных "Dzīvības koks" ("Древо жизни"). Инициативу поддерживает и Латвийская ассоциация урологов.

Фрейбергс отмечает, что государство оплачивает операции по реконструкции груди женщинам с опухолями молочной железы, перенесшим мастэктомию. Тогда как о мужчинах забыли.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), в 2021 году в Латвии опухоль простаты впервые была диагностирована у 40 пациентов в возрасте от 35 до 54 лет, у 503 пациентов - возрастом 55-69 лет и у 416 пациентов - возрастом 70 лет и старше.

Латвийская ассоциация урологов отмечает, что лечение рака простаты может существенно повлиять на сексуальную жизнь: одни методы лечения могут повредить нервы, необходимые для эрекции, а другие методы, по данным ассоциации, могут повлиять на уровень гормонов, необходимых для достижения и поддержания эрекции.

По мнению автора инициативы, если бы мужчины в Латвии были проинформированы обо всех вариантах сохранения качественной жизни, включая сексуальную, до или во время диагностики рака, то сократилось бы количество госпитализированных с опухолями простаты и количество умерших мужчин от рака простаты.

"Ежегодно в Латвии раком простаты заболевают около 1200 мужчин, из них около 47% — мужчины до 64 лет, это трудоспособные, вносящие вклад в развитие Латвии и в валовой внутренний продукт страны", — сообщил Фрейбергс. Он подчеркивает, что после операции по поводу рака простаты остаются необратимые последствия – импотенция в мужской физиологии, что способствует негативным побочным эффектам для мужского психоэмоционального состояния.

Представитель "Dzīvības koks" указывает, что ежегодно государством выделяются средства на различные виды платных обследований, маммографии, но они не используются на сто процентов.

"Создав один общий бюджет на вышеупомянутые онкологические обследования - реконструкцию груди и пластику полового члена, можно будет полностью оперировать средствами, выделяемыми государством", - полагает Фрейбергс.

Он подчеркивает, что благодаря пластике полового члена и установке имплантатов психоэмоциональное состояние мужчины улучшится: он сможет интегрироваться в рынок труда, платить налоги, вносить вклад в национальную экономику и полноценно участвовать в общественной жизни.

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