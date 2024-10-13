Муниципальное предприятие Rīgas satiksme на этой неделе объявило, что на 20-ти автобусных маршрутах вводит остановки по запросу. Новое правило будет работать за пределами центра Риги, а общественный транспорт будет останавливаться на остановках только в том случае, если пассажиру надо выйти или зайти в транспорт.

Если пассажир пожелает выйти из автобуса на остановке, то должен нажать кнопку открытия двери. А если человек хочет начать поездку в общественном транспорте с одной из остановок по запросу, то должен стоять на видном месте около знака остановки.

Первоначально данная инициатива будет реализована на двадцати рижских автобусных маршрутах, всего будет примерно 300 остановок по запросу. В Rīgas satiksme признают, что со временем такая ​​схема может расшириться до 400 автобусных остановок.

Новую систему в RS решили внедрить потому, что пассажиропотоки на остановках некоторых маршрутов - небольшие.

Остановки по запросу введены в Риге на следующих автобусных маршрутах - № 4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 54, 55, 57 и 60.

Новый порядок начнет действовать с 19 октября 2024 года. На начальном этапе водители автобусов будут останавливаться на остановках по запросу и в том случае, если пассажир стоял у двери, но не нажал кнопку открытия.

На остановках по запросу будут установлены специальные знаки – значок поднятой руки на зеленом фоне. Знаки будут располагаться на столбе остановки над расписанием транспорта. Такой же знак разместят и в расписании транспорта, и на экранах внутри автобуса возле информации о маршруте, и на сайте RS возле списков. Кроме того, остановки по запросу будут объявляться по громкой связи.

На остальных остановках, где такого обозначения нет, порядок движения не изменится и останется прежним.

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