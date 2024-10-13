Утром 13 октября около 30 человек собрались в центре Риги в знак протеста против сноса памятника российскому полководцу Михаилу Андреасу Барклаю де Толли, сообщает агентство LETA. Собравшиеся принесли с собой цветы.
Акция проходит мирно, собравшиеся критикуют решение комитета Рижской думы о сносе нескольких памятников.
"Рига – город тьмы", – заявил один из участников. Он выразил сожаление решением властей города сносом памятников в Риге.
Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, акция около памятника Барклая де Толли была объявлена заранее.
Ранее комиссия по финансам и управлению Рижской думы решила демонтировать и переместить несколько памятников.
В частности, было поддержано предложение о демонтаже памятника российскому полководцу Михаилу Андреасу Барклаю де Толли, который установлен в парке Эспланада. Памятник могут отдать юрмальскому бизнесмену Евгению Гомбергу, на средства которого памятник ранее был реставрирован.
Кроме того, в парке Кронвалда рядом с Домом Конгрессов планируют демонтировать памятник писателю Андрею Упитису. Как отметил на заседании комитета член совета и архитектор Иварс Друлле, памятник предполагается изменить.
Памятник писателю Судрабу Эджусу сначала перенесут из парка Кронвалда на улицу Вароню, а затем установят на кладбище Райниса рядом с местом его захоронения.
Будет демонтирован и памятник, посвященный павшим в битве 1701 года солдатам Российской империи - защитникам Луцавсалы.
Окончательное решение о демонтаже памятников будет принято на заседании Рижской думы.