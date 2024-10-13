На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за существенное изменение организации дорожного движения в районе Центрального рынка в Риге, сообщает агентство LETA.

Представителем инициативы является Янис Адиянс. Он призывает сделать среду возле Центрального рынка более безопасной, удобной и приятной, особенно для пешеходов, а также для покупателей и поставщиков с автомобилями. В то же время это означает более удобный доступ к Рижскому автовокзалу.

В рамках инициативы предлагается перенести участок трамвайной линии 7-го маршрута, который проходит мимо автовокзала, на улицу 13 января. Соответственно, трамвайная остановка "Центральный рынок" должна быть перенесена на улицу Ластадияс над городским каналом. Трамвайные пути у Центрального рынке и на улице Прагас также должны быть демонтированы на всю длину в обоих направлениях.

В связи с этим следует создать регулируемый пешеходный переход через улицу 13 января напротив автовокзала в сторону Старого города, а сам перекресток, то есть проезжую часть улицы Прагас в конце - убрать. Проезжую часть улицы 13 января следует перестроить, сделав ее удобной и безопасной для пешеходов.

По мнению Адиянса, необходимо, чтобы участок улицы Прагас, расположенный ниже уровня перекрестка, был предназначен только для пешеходов и велосипедистов. Также необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли ликвидировать туннель от автовокзала до Старого города и оборудовать наземный пешеходный переход. "В настоящее время туннель, к сожалению, далек от стандартов благоустроенной городской среды, им проблематично пользоваться людям с ограниченными возможностями", - отмечает автор идеи.

Сбор подписей под инициативой ведется только среди граждан, проживающих в Риге.

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