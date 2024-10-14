По прогнозам синоптиков, первый день недели будет пасмурным, во многих районах Латвии ожидаются дожди.

Сегодня будет дуть небольшой ветер, а максимальная температура воздуха +8..+12 градусов.

В Риге в понедельник облачно, небольшой дождь. Дует слабый ветер. В течение дня воздух максимально прогреется до +9..+11 градусов.

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