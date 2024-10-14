С 14 по 16 октября на латвийских дорогах вводится "зимний" скоростной режим. Уже с 16 октября максимальная скорость на большинстве дорог будет ограничена до 90 км/ч, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Исключение - участок Видземского шоссе (A2) от Риги до Сигулды, где действует адаптивная система управления дорожными знаками. При хороших условиях максимальная скорость там останется на уровне 100 км/ч, даже в зимнее время.

Если метеорологические и дорожные условия ухудшатся, скорость на этом участке может быть снижена до 90, 80 или 70 км/ч.

LVC напоминает, что зимой дорожные и погодные условия могут меняться несколько раз в день, иногда довольно быстро, поэтому водителям важно обращать внимание на указания знаков переменной информации и следовать им.

Также с наступлением осенней погоды водителям рекомендуется помнить, что утром и вечером темнеет раньше, а осадки и туман могут ухудшить видимость. Дождь и опавшие листья делают дороги скользкими, а сильный ветер может повалить деревья или ветки на проезжую часть.

LVC призывает водителей к бдительности, выбирая соответствующий скоростной режим.

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