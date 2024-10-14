Бывший депутат Европарламента, в прошлом лидер "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок после окончания полномочий в ЕП не вернулась в Латвию, где против нее начат уголовный процесс. Об этом сообщает в воскресенье телеканал TV3.

Летом Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыски на квартире и на даче Татьяны Жданок. СГБ пытался собрать доказательства в рамках уголовного дела о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами. С тех пор Жданок публично никак не комментировала ситуацию и в целом исчезла из поля зрения СМИ. В Латвии появились предположения, что она могла перебраться в Россию.

"Имеющаяся в нашем распоряжении информация не свидетельствует о том, что госпожа Жданок покинула Европейское пространство безопасности. Уголовный процесс продолжается. Ничего более детального сказать не могу", - заявил TV3 руководитель СГБ Нормунд Межвиетс.

Ранее новый лидер РСЛ Евгений Осипов в интервью Current Time отметил, что Жданок живет в столице Бельгии. "Она живет в Брюсселе, у нее крошечная однокомнатная квартира, где она живет и удаленно работает на благо партии", - рассказал он.

СГБ не сообщает, запрашивалась ли экстрадиция Жданок в Латвию. Уголовно-процессуальные действия были проведены сразу после того, как Жданок вместе с мандатом Европарламента лишилась иммунитета. Межвиетс отказался отвечать на вопрос, выдан ли ордер на ее арест.

В январе 2024 года центр расследовательской журналистики Re:Baltica опубликовал статью, основанную на утечке 19 тысяч электронных писем Татьяны Жданок. Эта переписка позволяет предположить, что депутат Европарламента активно работала в интересах России.

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