Лидером списка "Прогрессивных" на предстоящих выборах в Рижскую думу будет депутат думы Виестурс Клейнбергс. Его кандидатуру партия выдвыгает на пост мэра столицы. Об этом сегодня было объявлено на пресс-конференции фракции "Прогрессивных" в Рижской думе.

Клейнбергс отметил, что политическая сила начала работу над планом будущего Риги, в котором будет сделан упор на планомерное и эффективное с финансовой точки зрения приведение в порядок инфраструктуры, создание дружественной семьям современной городской среды, социальную поддержку и развитие предпринимательства.

Депутат неоднократно подчеркивал, что руководство Рижской думы должно быть решительным и смелым и должно прекратить нынешнюю политику отсрочки и стагнации.

Уже в первый год работы будущей думы Клейнбергс обещает сказать четкое "да" или "нет" предложению о том, чтобы сделать одну из улиц центра о пешеходной.

"Мы поставим точку в этой десятилетней дискуссии и придем к решению", - подчеркнул Клейнбергс.

По его мнению, когда-то созданная "коалиция перемен" была лучшим решением для Риги

Клейнбергс признал, что бывших партнеров по коалиции из "Нового Единства" и впредь видит в качестве партнеров по сотрудничеству. Однако политик добавил, что вернуть "Новому Единству" сферу сообщения было ошибкой и при формировании следующей коалиции "Прогрессивные" хотят взять эту сферу в свое ведение.

Он подчеркнул, что за эту нерешительность и недостаток мужества налогоплательщики переплатят 150 млн евро. Клейнбергс пояснил, что имеет в виду договор о содержании улиц, который был заключен на пять лет. Если раньше предполагалось, что содержание улиц обойдется самоуправлению примерно в 210 млн евро, то теперь ясно, что это будет стоить более 300 млн евро.

Аналогичная ситуация сложилась и в социальной сфере, отметил политик. Первые поправки к бюджету самоуправления запланированы на 20 ноября, хотя уже в начале года было известно, что в социальной отрасли не хватает средств, пояснил Клейнбергс.

Клейнбергс подчеркнул, что красными линиями для него по-прежнему будут все прокремлевские политические силы и те партии, которые хотят свернуть с западного направления.

Как сообщалось, в то время, когда "Прогрессивные" возглавляли думскую коалицию, Клейнбергс руководил комитетом по социальным вопросам. В настоящее время он является членом комитета по социальным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.

Фракция "Прогрессивных" в Рижской думе состоит из 11 депутатов.

Как сообщалось, лидером Национального объединения на выборах в Риге будет вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс, кандидатом в мэры "Нового Единства" - нынешний мэр Вилнис Кирсис, а кандидатом партии "Латвия на первом месте" - ее лидер Айнар Шлесерс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !