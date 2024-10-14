На Рижском центральном вокзале из-за перебоев с подачей электричества не работает электронное расписание поездов, сообщили агентству LETA в Pasažieru vilciens.

Компания призывает пассажиров следить за актуальной информацией в мобильном приложении и на сайте Pasažieru vilciens (ViVi).

В прошлом году оборот Pasažieru vilciens составил 59,788 миллиона евро, что на 14,4% больше, чем в 2022 году, а прибыль предприятия сократилась и составила 3177 евро.

Компания Pasažieru vilciens была основана в 2021 году с целью отделить внутренние пассажирские перевозки от функций Latvijas dzelzceļš (LDz). Ранее Pasažieru vilciens была полностью дочерним предприятием LDz, но в октябре 2008 года она стала госкомпанией.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !