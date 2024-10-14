На минувшей неделе патрульные самолеты НАТО заметили российский летательный аппарат вблизи воздушного пространства Латвии, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

В связи с потенциальной угрозой в воздушном пространстве Латвии на прошлой неделе было совершено два полета в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. В ходе одного полета был идентифицирован российский летательный аппарат, а во время второго полета угроза не была обнаружена, выяснило агентство LETA.

В НВС пояснили, что воздушные объекты невидимы для гражданских радаров и могут быть обнаружены только военными радарами. В таких случаях невозможно определить, что это за объект, поэтому единственным способом выяснить его происхождение является визуальная идентификация, которую также осуществляют балтийские патрульные истребители.

Ранее сообщалось, что в этом году до конца августа было зафиксировано 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году в целом было зафиксировано 159 таких случаев.

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