На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, в том числе за отказ от летних каникул в течение трех месяцев.

Автор инициативы Петр Куртуков отмечает, что не понимает, "кому на самом деле нужен практически трехмесячный перерыв в учебном процессе". Он полагает, что родители не знают, где оставить своих детей на этот период, так как большинство работодателей разрешают отпуск только на две-три недели за раз. Кроме того, летом дети проводят непропорционально много времени за смартфонами.

"Дети летом не только забывают большую часть материала, но и теряют привычку учиться. Педагоги также жалуются, что у них не хватает времени качественного обучения за девять месяцев", - говорит Куртуков.

По мнению Куртукова, 1 сентября - это не праздник знаний, а "начало наказания на следующие девять месяцев для детей, учителей и родителей".

Между тем, каникулы в течение семестра слишком коротки, чтобы уехать с семьей или как-то иначе спланировать полноценный семейный отдых.

"Нынешняя структура учебного года была создана в Советском Союзе, и с тех пор независимая Латвия следует ей. Может быть, нам стоит попробовать взять что-то хорошее из Европы, а не из прошлого?",- замечает Куртуков.

Он убежден, что полтора месяца летних каникул было бы вполне достаточно. Но осенние, зимние и весенние каникулы должны быть увеличены до двух недель.

Такие изменения сделают процесс обучения детей более плавным, менее напряженным и стрессовым.

"Нам не нужен целый месяц август, чтобы "подготовить" детей к новому учебному году. Учебный процесс не будет зажат в девять месяцев, а у учителей появится дополнительный месяц для качественного преподавания материала", - заключает Куртуков.

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