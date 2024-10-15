После учений латвийских вооруженных сил в Ропажском крае местные жители сообщили, что в лесу можно найти ранее невиданные объекты — десятки гильз от учебных боеприпасов, а также не выстреленные патроны, передает Латвийское телевидение (ЛТВ), цитирует LSM+.

Грибник нашел в лесу Ропажского края кучку учебных боеприпасов. На сделанном им снимке видно, что рядом лежали и еще не использованные патроны — в понедельник, когда ЛТВ посетило это место, они уже исчезли и нигде поблизости их не было.

В предприятии Rīgas meži, которое управляет этой территорией, сообщили: да, здесь были учения и они были согласованы.

Управляющий лесом заявил, что договоренность всегда была такой: лес надо оставить в том виде, в котором он был до учений. Оставлять мусор нельзя, а если сценарий учений предусматривает рытье окопов, то их необходимо потом засыпать.Учения в этом месте закончились неделю назад.

В этот раз Вооруженные силы Латвии отказались дать интервью Латвийскому телевидению и не пояснили, какие учения проходили и как обычно организуется уборка леса.

ЛТВ получило лишь письменный ответ, что территории после учений убираются. И совет, что делать, если обнаружены учебные патроны: жителям надо отметить место находки и сообщить об этом местному леснику или в ближайшее подразделение Вооруженных сил.

Трогать или перемещать найденные учебные патроны запрещается. В данном случае кто-то уже успел забрать невыстреленные патроны.

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