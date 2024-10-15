Для более эффективной борьбы с вандализмом, включая незаконное нанесение надписей на поезда, перевозчик пассажирских поездов Vivi с октября начал использовать дроны. Новое решение по безопасности может работать в режиме 24/7, обеспечивая более широкие возможности для наблюдения за территорией, как и более оперативное реагирование при проникновении злоумышленников на охраняемую территорию.

Хотя число случаев вандализма по сравнению с прошлым годом стало меньше, — с момента закупки поездов компания усовершенствовала систему охраны депо и мест стоянок электричек, — пассажирский перевозчик Vivi по-прежнему сталкивается с неприятными ситуациями. Например, когда проникнувшие на охраняемую территории лица пытаются незаконно наносить граффити на новые поезда.

Хотя в некоторых случаях сотрудники службы безопасности своевременно замечают нарушителей и предотвращают совершение преступного деяния, у вандалов нередко сохраняется желание вернуться и реализовать свои намерения. Поэтому Vivi начал использовать технологии дронов для охраны своих объектов.

Решение привлечь к охране территории дроны предусматривает возможность мониторинга в режиме 24/7 с высоты, охватывая сразу весь периметр объекта и фиксируя в реальном времени любые движения. Вместе с этим немедленно передавая информацию сотрудникам службы безопасности. Также дроны оснащены инфракрасными сенсорами и тепловыми камерами, которые способны фиксировать нарушителей в любое время суток и точно определить их местоположение.

"Сегодня мы наблюдаем развитие умных технологий в любой отрасли, включая сферу безопасности и охраны. Роботизированные решения не только более функциональны и обладают широкими возможностями для мониторинга охраняемых территорий, но и обеспечивают оперативную передачу точной информации, значительно улучшая защиту имущества. Рад, что дроновые технологии, — которые являются частью стратегии цифровизации Vivi, — теперь будут следить и за безопасностью наших поездов", — отметил председатель правления Pasažieru Vilciens Райтис Нешпорс.

Также планируется, что используемые Vivi дроны помогут своевременно обнаруживать и предотвращать угрозы пожаров.

Важным аспектом является и экономическая сторона решения с использованием дронов — в зависимости от специфики охраняемой территории, использование дронов обходится в среднем в два-три раза дешевле, чем содержание одного сотрудника охраны.

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