Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила рекомендации для персонала охраны объектов критической инфраструктуры, где призвала обращать внимание на подозрительных туристов, людей с закрытыми лицами и странные предметы. Например, коробка, пакет, мусорный контейнер, находящийся возле объекта критической инфраструктуры без необходимости, также может рассматриваться как подозрительная активность, сообщили в спецслужбе.

Под критической инфраструктурой подразумеваются объекты в Латвии, работа которых жизненно важна для государства и обеспечения основных потребностей общества. Такие объекты включают, например, инфраструктуру электроснабжения, водоснабжения и подачи природного газа, также это больницы, мосты, аэропорты, порты и объекты железной дороги, говорится в обнародованном СГБ документе.

Список объектов критической инфраструктуры ежегодно пересматривается и обновляется, сюда также включаются новые объекты, как и исключаются утратившие свою значимость. По соображениям безопасности этот список является государственной тайной.

Российские и белорусские спецслужбы заинтересованы в получении подробной информации о критических объектах Латвии, чтобы в случае войны вооруженные силы этих стран могли как можно быстрее уничтожить стратегически важные для Латвии объекты или взять их под контроль.

С учетом напряженности в отношениях со странами Запада, предполагается, что Россия и ее ближайший союзник Беларусь могут пытаться организовать различные подрывные действия против объектов критической инфраструктуры, говорится в рекомендациях.

СГБ привела примеры подозрительных действий. Такие действия могут быть прикрытием для шпионажа, попыток проверить систему безопасности объекта критической инфраструктуры или подготовки к подрывной деятельности.

Например, это может быть обыкновенное фотографирование объекта, видеосъемка или наблюдение за ним, пилотирование беспилотного летательного аппарата поблизости от объекта, длительное нахождение возле объекта или неоднократные перемещения по территории вдоль него.

Также подозрительной активностью считается остановка автомобиля с видеорегистратором или многократное передвижение возле объекта на любом транспортном средстве.

Подозрительным также является проведение видеозвонков, целенаправленное избегание камер видеонаблюдения, попытка доступа к объекту в темное время суток, а также действия, вызывающие срабатывание систем безопасности объекта. Сюда входит и провокация охранников с целью узнать время их реакции.

К подозрительным действиям относятся и незапланированные ремонтные работы поблизости от объекта, пребывание туриста или группы туристов возле объекта, нанесение граффити с похвалой в адрес России или Беларуси, направленных против стран НАТО или Украины, как и нанесение меток, прикрепление или закапывание предметов вблизи объекта.

Коробка, пакет, мусорный контейнер или любой другой предмет, находящийся возле объекта без необходимости, также может рассматриваться как подозрительная активность.

СГБ рекомендует уделять особое внимание людям или группам людей с определенными признаками. К примеру, закрытое лицо и другие попытки скрыть личность, наличие атрибутов военного характера, символика недружественных стран на одежде или в виде татуировок.

Персоналу объектов СГБ рекомендует немедленно подойти к совершающему подозрительные действия человеку с целью выяснить ситуацию и сообщить об этом своему руководству. Спецслужба рекомендует не давать такому человеку покинуть территорию объекта до выяснения обстоятельств происшествия и записи данных, удостоверяющих личность.

"Попросите предъявить документ, удостоверяющий личность, и обязательно запишите данные. Если человек отказывается показать такой документ, немедленно вызывайте Государственную полицию, позвонив по телефону 110. Пока полиция находится в пути, зафиксируйте человека на фото или видео, или постарайтесь, чтобы он попал в зону охвата камер видеонаблюдения. Запомните и зафиксируйте приметы человека. Запишите регистрационный номер автомобиля", — говорится в рекомендациях латвийской спецслужбы.

Внимание следует уделять любым подозрительным действиям находящихся рядом с такими объектами людей, подчеркнули в СГБ.

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