Несмотря на допущение председателем Комиссии по бюджету и финансам Яниса Рейрса ("Новое Единство") обсуждения возможности включения "депутатских квот" в бюджет 2025 года, его соратница по партии и премьер-министр Эвика Силиня заявила, что коалиция уже договорилась их не вводить.

Депутатские квоты — это бюджетные средства, которые выделяются на предлагаемые депутатами проекты.

Рейрс 15 октября рассказал журналистам, что в бюджете 2025 года квоты для депутатов не предусмотрены, но в коалиции это еще будет обсуждаться. Он не видит "ничего плохого" в "депутатских квотах". По его мнению, депутаты, общаясь с населением, видят потребности общества "несколько иначе".

По словам политика, более 90% всех "депутатских квот" направляются на поддержку неправительственного сектора.

Рейрс ранее в программе на Delfi TV также прокомментировал возможность того, что во втором чтении бюджета 2025 года в Сейме могут появиться хотя бы минимальные предложения депутатов, требующие дополнительных средств.

Но во вторник премьер-министр Эвика Силиня опубликовала заявление на платформе "X" (ранее известной как Twitter), что коалиция уже договорилась — "депутатские квоты" восстановлены не будут.

"Мы определили четкие и равные условия для распределения бюджетных средств", — добавила Силиня.

Koalīcijā esam vienojušies - "deputātu kvotas" netiks atjaunotas. Esam noteikuši skaidrus un vienlīdzīgus nosacījumus budžeta līdzekļu piešķiršanai. https://t.co/HY3u4KU4f5 — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) October 15, 2024

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