Забор на латвийско-российской границе на текущий момент построен примерно на 80% от общей длины границы, что составляет 222 километра из 283. Об этом сообщил агентству LETA председатель правления госпредприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс.

Осталось построить около 57 километров забора, при этом примерно половину этих работ планируется завершить в текущем году. Оставшиеся 28 километров, которые находятся в сложных и труднодоступных зонах, будут построены к концу октября следующего года.

Строительство забора и инфраструктуры идет с небольшим опережением графика, подчеркнул руководитель VNĪ Ренарс Гришкевичс.

В реализации проекта по укреплению восточной границы участвуют несколько организаций. VNĪ отвечает за управление строительным процессом, в том числе за поиск подрядчиков через конкурс.

VNĪ было основано в 1996 году, 100% его акций принадлежат латвийскому государству. Держателем капитала является Министерство финансов.

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