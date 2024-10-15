Оппозиционное Национальное объединение предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, чтобы "уменьшить политическое влияние на этот орган".

Соответствующий проект решения Нацобъединение внесло в Сейм. По мнению партии, это позволит сократить политическое влияние на учреждение и сформировать стабильный, независимый бюджет.

Сейчас ЦГЯ находится в подчинении Министерства юстиции. Согласно предложениям Нацобъединения, статус учреждения должен быть изменен с 1 января 2025 года.

Как заявил депутат Нацобъединения Артур Бутанс (на фото), позиции госязыка не должны зависеть от благосклонности или понимания политических партий, и госязык является ценностью, закрепленной в Конституции.

"Латышский язык надо беречь и укреплять его использование. Для этого следует создать независимое учреждение со стабильным финансированием и широкими полномочиями, подобно Бюро омбудсмена и другим независимым институтам, сократив возможности политического вмешательства", - указал Бутанс.

Нацобъединение напоминает, что по распоряжению Минюста были прекращены трудовые отношения с многолетним директором ЦГЯ Марисом Балтиньшем, который занимал эту должность с 2009 года. Нацобъединение усмотрело в этом политическое влияние после того, как "директор Центра госязыка выразил твердую позицию, что в общественных СМИ не должны проводиться дебаты на русском языке".

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