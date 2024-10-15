По призыву историков и экспертов Совета по памятникам, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) воздержится от запланированного в среду голосования Рижской думы по демонтажу исторических памятников.

"Учитывая, что проект решения готовился без учета мнений историков, не проводилось никаких научных исследований и не было обсуждения между профессиональными экспертами отрасли, решение о демонтаже памятников в Риге не было всесторонне оценено", - заявил глава правления ЧСР Олег Буров.

Депутаты ЧСР получили письма от историков и активистом, а также представителей Рижского совета по памятникам, в которых их просят не рассматривать подготовленные проекты решений о демонтаже исторических памятников в городе.

Как уже сообщалось ранее, 16 октября Рижская дума планирует решить вопрос о демонтаже в столице Латвии памятника полководцу Российской империи Барклаю де Толли и других памятников.

Памятник де Толли на окраине Эспланады был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году статуя Барклая де Толли была демонтирована, но постамент остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена восстановленная копия статуи.

Проект демонтажа и переноса памятника полководцу поддержал Комитет РД по финансово-административным вопросам.

Как уже сообщалось ранее, планируется также демонтировать памятник писателю Андрею Упитису рядом с Домом Конгрессов.

Памятник писателю Судрабу Эджусу хотят сначала переместить из парка Кронвалда на улицу Вароню, а затем установить на кладбище Райниса возле места захоронения.Также собираются демонтировать памятник, посвящённый солдатам Российской империи, погибшим в битве 1701 года — защитникам Луцавсалы.

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