Ученики Екабпилсской государственной гимназии во время обеда в школьной столовой пережили неприятный сюрприз - в нескольких тарелках с супом были обнаружены насекомые, сообщает Jēkabpils Laiks.

Один из учеников, который в минувшую пятницу, 11 октября, решил съесть на обед суп и нашел там насекомых, рассказал, что жуков в еде заметил его друг. "Я тоже посмотрел на человека рядом со мной - у всех были насекомые в супе. У всех четверых. Мы все уже начали есть суп и тогда заметили. Не хотелось больше ничего есть, не было аппетита. Даже немного плохо было", - сказал он.

Второй учебный год услуги питания в Екабпилсской государственной гимназии обеспечивает компания Lucrum. От интервью предприятие отказалось, но в письменном ответе подчеркнуло, что "никто из персонала, находившегося на кухне или в столовой, не видел никаких насекомых - ни в еде, ни где-либо еще. На кухне Lucrum соблюдаются все требования гигиены и системы HACCP. Ежедневно очищаются и дезинфицируются поверхности и оборудование. В пятницу проводится генеральная уборка".

HACCP, или Hazard Analysis and Critical Control Points, - это система самоконтроля для предприятий пищевой промышленности, обеспечивающая оборот безопасной и полезной пищи, сообщает СМИ. Система включает в себя мониторинг и анализ каждого этапа продовольственной цепочки, выявление критических (опасных) для безопасности и сохранности продуктов питания этапов и внедрение эффективных процедур контроля и мониторинга на этих этапах.

Также сообщается, что в пятницу днем Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила анонимное сообщение о насекомых в супе. Учитывая, что визиты инспекторов уже были запланированы, представители службы провели проверку лишь в понедельник, а во вторник состоялась повторная проверка.

"После проверки всех ингридиентов в супе не было обнаружено никаких нарушений. Единственное, нельзя было больше проверить загрязненность использованных продуктов, а в новых продуктов загрязнения не было, но мы во время проверок в дальнейшем будем уделять еще больше внимания смесям специй, в которых могут быть насекомые", - пояснила руководитель Ауструмземгальского управления PVD Даце Лаздане.

В PVD подчеркнули, что такие насекомые обычно заползают в упаковки сухих продуктов, таких как рис, крупы или смеси специй. Учитывая, что в конкретный день готовился куриный суп, в составе которого было куриное мясо, картофель, замороженная брокколи, морковь, укроп, плавленный сыр и смесь специй, инспекторы предположили, что насекомые могли быть в старой упаковке со специями, но подтверждения этому не нашли.

Лаздане допускает, что получение четких ответов было затруднено из-за распространения информации в социальных сетях: "Работники кухни уже заметили, что в социальных сетях была эта информация, поэтому мы знаем, что никто себе вредить не будет. Даже если там что-то было, то все уже… следы заметены, даже если там что-то было".

Жителей призывают в подобных ситуациях не распространять информацию в социальных сетях, а сразу обращаться в PVD.

Тем временем Екабпилсское самоуправление ставит под сомнение сам случай. "Был он там найден или не был, это еще предстоит выяснить. Если один школьник сфотографировал суп, сделав нечеткое изображение, на котором то ли жучок, то ли нет, это еще не является доказательством того, что поставщик питания плохо", - заявил заместитель председателя Екабпилсской краевой думы по вопросам образования и культуры Алфонс Жукс.

Руководство Екабпилсской государственной гимназии подчеркнуло, что до сих пор жалоб на предоставляемые Lucrum услуги не было. "Я здесь почти каждый день обедаю, мне очень вкусно, мне очень нравится", - сказал ученик 7-го класса Густавс. Его тезка согласился: "У меня никогда не было проблем на школьных обедах. Мне очень нравится еда в гимназии".

В PVD подчеркнули, что произошедшее на минувшей неделе, скорее всего, было единичным случаем. Таких инцидентов в последнее время не было ни в одном другом образовательном учреждении Екабпилсского края. В то же время представители службы признали, что это является сигналом для поваров и других работников кухни, чтобы они больше уделяли внимания тому, что попадает в кастрюлю.

Сюжет Jēkabpils Laiks был создан при поддержке Фонда поддержки СМИ из средств госбюджета Латвии. За содержание сюжета отвечает Vidusdaugavas televīzija.

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