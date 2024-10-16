Среди приоритетов Латвии — являются ослабление военных возможностей России, а также продолжение предоставления военной, финансовой помощи Украине, как и достижение международной поддержки Украины и привлечение России к ответственности во всех возможных форматах, заявила министр иностранных дел Байба Браже в среду после визита министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран в Одессу, Украина.

Визит состоялся в период усиленных российских атак на Украину, в результате которых вновь погибли и были ранены люди, а также нанесены значительные разрушения.

Потребности Украины огромны, - подчеркнул МИД Латвии, - особенно в энергетическом секторе, так как страна готовится к третьей зиме с момента полномасштабного российского вторжения. Таким образом, страны Балтии и Северные страны едины в своей непоколебимой решимости поддерживать Украину.

Во время визита министры стран Балтии и Северных стран проинформировали о широких мерах помощи на зимний период, реагируя на актуальные потребности Украины, в том числе в энергетическом секторе, социальной инфраструктуре и гуманитарной помощи. Цель поддержки — уменьшить страдания, вызванные российскими атаками, помогая в обеспечении основных потребностей в холодные зимние месяцы, таких как отопление и чистая вода.

Браже отметила, что страны Балтии и Северные страны являются вторым по величине военным поставщиком помощи Украине в мире. "Мы посетили Одессу, так как она важна не только для экономики и безопасности Украины, но и глобально, поскольку через порты Одессы по черноморскому коридору транспортируется зерно по всему миру. Впечатляет, что Украина восстановила довоенный уровень объёмов грузоперевозок и способна как выращивать зерно, так и его транспортировать", — заявила министр.

Она также подчеркнула, что Одесса продолжает подвергаться всё более интенсивным атакам со стороны России, что доказывает необходимость предоставления Украине всей необходимой военной и финансовой поддержки для усиления её боеспособности и противовоздушной обороны, включая снятие любых ограничений на использование Украиной оружия дальнего действия для атак на военные объекты на территории России. "В этом мнении едины все министры стран Балтии и Северных стран", — подчеркнула Браже.

Она также отметила важность усиления санкций против России и её партнёров, чтобы ещё больше ослабить экономическую машину войны России. Латвия и Украина будут сотрудничать в вопросах предотвращения обхода санкций.

Напомним, правительство во вторник, 15 октября, приняло решение перераспределить финансирование в размере 1 736 000 евро для реализации мероприятий по всесторонней поддержке и реконструкции Украины.

Финансирование в размере 1 736 000 евро будет направлено на несколько мероприятий по поддержке и реконструкции Украины. К примеру, на разминирование, которое жизненно важно для безопасности жизни людей, проживающих рядом с заминированными территориями, а также для восстановления экономики Украины, так как разминированные территории будут доступны для экономической деятельности, объяснили представители Министерства иностранных дел Латвии.

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