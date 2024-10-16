Вторая очередь строительства корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня будет построена за 67,9 млн евро, а завершить строительство планируется в декабре 2026 года, сообщил член правления больницы Лаурис Видзис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Видзис отметил, что на первом этапе строительства корпуса А2, рассчитанном на 2014-2020 гг., было не освоено 45,2 млн евро, в том числе 26,1 млн евро из Европейского фонда регионального развития и 19,1 млн евро из государственного бюджета.

Вторую очередь планируется завершить к концу 2026 года, и общая стоимость работ составит 67,9 млн евро. По словам Видзиса, в настоящее время на реализацию проекта выделено 16,3 млн евро, а еще 46,8 млн евро и 4,8 млн евро составляет неизрасходованные средства первого этапа.

Наибольший объем строительных работ связан с крышей корпуса. В заключении экспертов говорится, что крыша повреждена, на ней появились трещины, которые не были заделаны должным образом, поэтому значительную часть крыши необходимо переделать. Также ведутся строительные работы внутри корпуса и на территории.

В то же время продолжается судебное разбирательство с предыдущим строителем корпуса - компанией ООО "Velve". Больница требует возмещения ущерба в размере 1,4 млн евро, но сумма вырастет, так как готовится новый иск на 7 млн евро.

Параллельно было возбуждено уголовное дело по факту кражи и выноса документов строительной компании со стройплощадки, сообщил Видзис. Со своей стороны "Velve" тоже подала иск против больницы, требуя возмещения ущерба в размере 9 млн евро.

Завершение неотложных работ по строительству корпуса запланировано на март 2025 года.

Министерство здравоохранения ранее сообщило, что в настоящее время для завершения строительства корпуса A2 имеется 82 млн евро резервного финансирования.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !