Летом 2025 года в Риге планируется установить памятник хоккеисту Карлису Скрастиньшу, который погиб в авиакатастрофе в России в 2011 году. Об этом сообщает MVP.

Карлис Скрастиньш отыграл в Национальной хоккейной лиге 12 сезонов. Ему принадлежал рекорд по количеству матчей в НХЛ подряд: он не пропустил ни одной из 495 игр и получил прозвище "Железный Карлис". В 2011 году Скрастиньш принял решение вернуться в Европу и подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги - ярославским "Локомотивом". 7 сентября 2013 года самолет "Як-24" с хоккеистами на борту вылетел в Минск на первый матч регулярно сезона и вскоре после взлета потерпел крушение. Погибли все пассажиры и экипаж самолета.

Идея установить памятник одному из лучших хоккеистов в истории Латвии появилась у фотографа Яниса Медниса вскоре после похорон, на которых собрались тысячи человек. "Скорбь во всей Латвии была настолько глубокой - люди были в шоке (..) Как личность он был отличным человеком. Поэтому люди его очень любили. Карлис был примером для других, даже национальным героем", - заявил Меднис MVP.

Вскоре к идее подключились легендарный вратарь Артур Ирбе и друг Скрастиньша Оскарс Бартулис (вместе они проводили в Латвии детские лагеря для хоккеистов), а также брат Скрастиньша Атис. В 2015 году они основали Фонд Карлиса Скрастиньша.

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Сначала памятник хотели установить в парке Кронвальда - в этом районе Скрастиньш провел детство. Но затем от идеи пришлось отказаться. После долгих усилий фонд получил разрешение на установку памятника на углу улиц Гростонас и Малпилс (между "Ареной Рига" и Олимпийским спортивным центром).

На международном конкурсе проектов победила идея скульптора Айгара Брикше и архитектора Илзе Лиепини. Их проект предполагает установку двух металлических хоккейных коньков с устремленными в небо шнурками (они символизируют бесконечность). Возле памятника планируется разбить сквер с импровизированными хоккейными трибунами.

Смета проекта - 300 000 евро, фонд собрал около трети от необходимой суммы. Свой взнос готовы сделать все четыре клуба НХЛ, за которые играл Скрастиньш ("Нэшвилл", "Колорадо", "Флорида" и "Даллас").

Предполагается, что памятник будет установлен к лету 2025 года.

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