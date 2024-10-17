В пунктах мобильности на железнодорожных станциях "Болдерая", "Даудери", "Саркандаугава", "Шкиротава", "Земитаны" и "Зиемельблазма" планируется обустроить автостоянки, - для короткой остановки, необходимые для посадки или высадки пассажиров, - велопарковки и питьевые фонтанчики, сообщила в четверг представитель проектировщиков пунктов мобильности Лайма Кудиня на презентации проекта.

На станции "Земитаны" планируется построить новую подъездную дорогу к зданию станции, оборудовать краткосрочные парковки для автомобилей, общую дорожку для велосипедистов и пешеходов, а также лифт и лестницу к Земитанскому путепроводу. Со стороны торгового центра Domina также запланированы различные элементы благоустройства, включая велопарковки.

Подобные работы запланированы и на станции "Саркандаугава", где также планируется обустроить новые троллейбусные остановки. На станции "Даудери" планируется улучшить пересадку пассажиров трамвая на железнодорожный транспорт.

Различные работы будут проводиться и на станции "Зиемельблазма", где будет установлено новое навесное сооружение. Кудиня пояснила, что оно будет похоже на существующее, которое находится в плохом состоянии. Под навесом будут предусмотрены скамейки и места для велосипедов.

Благоустройство станции "Шкиротава" предусматривает и новую дорожку для пешеходов и велосипедистов, а также установку светофора на пересечении улиц "Крустпилс" и "Сила". А станцию "Болдерая" планируется сделать более привлекательной - в том числе для пассажиров городского общественного транспорта.

Все велопарковки на станциях будут оборудованы системами видеонаблюдения. Также на всех станциях будет установлено новое освещение и частичная замена коммуникаций. В проектах нескольких пунктов мобильности также предусмотрено строительство туалетов. Планируется оборудовать и места для зарядки электромобилей.

Для создания шести пунктов мобильности Рижская дума возьмет долг в размере 25,2 миллиона евро. Планируется использовать финансирование из Фонда восстановления Европейского союза, параллельно взяв заем в Государственной кассе.

Заем планируется взять на срок до 20 лет с отсрочкой погашения основной суммы до трех лет.

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