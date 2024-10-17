Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил на открытии ежегодной Рижской конференции, посвященной проблемам безопасности в Европе и мире. Президент призвал к укреплению обороноспособности стран ЕС, к развитию и укреплению конкурентоспособности европейской экономики. Ринкевич также поддержал призывы снять ограничения на поставки вооружений Украине. Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, президент Латвии призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право и Хартию ООН.

"Мы должны укреплять нашу обороноспособность... больше тратить на оборону, усиливать нашу оборонную промышленность. Мы должны увеличивать стойкость ЕС и его союзников по НАТО, - сказал Эдгар Ринкевич.

В то же время он отметил, что Европа стоит и перед вызовом в области экономического развития, частично потеряла свою конкурентоспособность и должан уделять больше внимания развитию экономики. Только экономически сильная Европа будет местом, с которым ее жители будут считаться и которую будут поддерживать, заявил он.

Президент выразил восхищение Украиной и той стойкостью с которой она продолжает сражаться с российской агрессией. В то же время он подверг критике нерешительность и медлительность Запада в предоставлении Украине необходимой военной помощи и, в том числе, дальнобойного оружия. "Мы не можем ожидать от Украины победы, если мы не снабжаем ее всем необходимым", - сказал он.

Он также отметил, что Россия отвергает любые идеи по поводу возможного переговорного процесса.

"Мир и устойчивая Украина возможно только, если мы снимем все ограничения на использование Украиной всех видов оружия. Только тогда Украина сможет победить и добиться необходимого длительного мира", - заявил Ринкевич. Он также выступил в поддержку полного членства Украины в НАТО и ЕС.

Кроме того, Эдгар Ринкевич отметил, что события на Ближнем Востоке оказывают влияние на весь мир.

"Мы все поддерживаем право Израиля на самооборону от нападений террористов. Мы все осуждаем нападения ХАМАС и Хезболлы на Израиль. Но в тоже время мы призываем действовать в рамках международного гуманитарного права. Мы таже понимаем, что без какого бы то ни было политического процесса, мир на Ближнем Востоке, примирение всех разногласий невозможно. Мы, конечно, ожидаем от каждого члена ООН соблюдения международного права", - заявил Ринкевич.

Открывшаяся сегодня в Рижском замке конференция завершиться в субботу 19 октрября. В конференции принимают участие министры иностранных дел Латвии Байба Браже, Литвы - Габриэлюс Ландсбергис, генсекретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, а также посол США в ООН Келли Крафт, замгоссекретаря США по европейским и евро-азиатским делам Джеймс О’Брайен, посол США по санкциям Дэвид О’Салливан, генерал американской армии в отставке Бен Ходжес и другие официальные лица и эксперты из стран ЕС, США, Канады и Израиля.

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