Общий бюджет здравоохранения в следующем году увеличится до 1,91 миллиарда евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения.

По данным министерства, в этом году бюджет здравоохранения составляет 1,88 миллиарда евро.

Хотя единственным приоритетом государственного бюджета является национальная безопасность, в проекте бюджета на следующий год также запланировано выделение дополнительных средств на медицину.

Дополнительные 4,1 миллиона евро будут выделены на управление чрезвычайными ситуациями, укрепление основных функций Службы неотложной медицинской помощи, а также на создание, обновление и пополнение национальных материальных резервов.

Также предусмотрено дополнительное финансирование в размере 21,6 млн евро для улучшения доступа к компенсируемым лекарствам.

В список компенсируемых лекарств будут включены новые инновационные препараты, а также обеспечение более широкого круга пациентов существующими терапевтическими средствами. Также будут расширены общие условия компенсации.

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