Россия каннибализирует свою экономику, чтобы подпитывать военную машину, заявил журналистам Дэвид О'Салливан, специальный посланник ЕС по санкциям, после встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

О'Салливан считает, что санкции ЕС работают: если смотреть детально, то экономические показатели России не так уж блестящи. Россия лишена доступа к технологиям, необходимым для производства сложного оружия. Она также решает проблему ограничения доходов.

Посланник отметил, что санкции не могут решить всех проблем, поэтому есть и другие способы улучшить ситуацию. Он считает, что для помощи Украине необходимо делать и другие вещи, будь то военная, макрофинансовая поддержка или политическая, например, перспектива вступления в НАТО и ЕС. Посланник подчеркнул, что санкции - важная часть того, что можно сделать, они влияют на способность России продолжать начатую ею войну.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что важно регулярно анализировать происходящее в российской экономике, но это не всегда просто, поскольку Россия поняла, что некоторые данные надо скрывать. Браже согласилась с тем, что санкции работают, но это не означает, что ситуация статична и неизменна. По ее мнению, речь идет о динамичной корректировке, поскольку Россия пытается обойти санкции, используя другие страны, скрытые компании и финансовые структуры.

"Мы говорим о трех направлениях действий. Первое - сократить поступление денег в российскую экономику извне, второе - сократить доступ к технологиям, третье - сохранить и поддержать политическое сотрудничество и поддержку", - сказала министр.

Должность О'Салливана была специально создана после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году для работы со странами, не входящими в ЕС, чтобы совместно предотвращать уклонение от санкций.

"Мы обсудили, что мы можем сделать в плане новых санкций, как реализуются существующие санкции, как мы можем работать вместе в третьих странах, чтобы предотвратить уклонение от санкций. (...) Цель у всех нас одна - не дать России получить доступ к деньгам и технологиям, которые влияют на войну в Украине", - сказала Браже.

Отвечая на вопрос, является ли обход санкций ЕС большой проблемой, О'Салливан подчеркнул, что все страны-члены блока выполняют санкции.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Латвии, а также Польше, Литве и Эстонии потребуется помощь блока в таможенном контроле и обеспечении соблюдения санкций, О'Салливан подчеркнул, что полностью осведомлен о специфике положения приграничных стран и таможенных органов. Посланник отметил, что ЕС уже оказывает большую помощь. Также между приграничными странами налажено очень хорошее сотрудничество по обмену опытом.

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