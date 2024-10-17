В новой многонациональной бригаде в Латвии будет около 3000 союзных солдат, и это число может возрасти в случае кризиса, заявил во вторник в Сейме командир Канадских вооруженных сил в Латвии полковник Джеймс Смит, отметив повышение статуса боевой группы НАТО до уровня бригады.

Смит подчеркнул, что присутствие Канады в Латвии в настоящее время удвоилось — с 800 до 2000 солдат, что также увеличило общую численность союзных сил, пишет агентство LETA.

Посол Канады в Латвии Брайан Сворк отметил, что это первый случай, когда в Латвии постоянно присутствует многонациональная бригада НАТО. Которая обеспечивает значительные боевые возможности для защиты территории Латвии и НАТО. Посол также выразил благодарность Латвии за сотрудничество и партнерство как принимающей стороне.

Председатель Сейма Дайга Миеpиня подчеркнула, что после формирования многофункциональная бригада НАТО станет крупнейшим военным формированием НАТО в странах Балтии.

Заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица отметила, что сегодня осуществляется долгожданный поворотный момент. И уже в ближайшие годы мы увидим, как бригада достигнет полной боеспособности - а это тысячи солдат НАТО в Латвии.

Ранее сообщалось, что в июле этого года начался процесс увеличения боевой группы НАТО в Латвии до уровня бригады и создания новой многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая будет состоять более чем из 3500 военнослужащих.

Многонациональной боевой группой НАТО в Латвии с 2017 года руководит Канада, и это крупнейшая военная миссия канадского государства за рубежом. В прошлом году Канада взяла на себя обязательство существенно увеличить свой вклад в виде личного состава и техники для укрепления присутствия НАТО в Латвии: в сотрудничестве с союзниками, руководить переходом боевой группы к многонациональной боеспособной бригаде.

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