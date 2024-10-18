Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц двух граждан России - бизнесмена Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко.

Министр пояснила, что оба человека включены в "черный список" и им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Решение было принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции.

🖍️Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut KF pilsoņus Artemiju ĻEBEDEVU un Valeriju PONOMARENKO Latvijas Republikai nevēlamu personu (persona non grata) sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot LV🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2. daļu. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 18, 2024

Пономаренко много лет работал в различных развлекательных программах в России. Он также выступал в России, а в ноябре должен был дать два концерта в Латвии - в Резекне и Даугавпилсе.

Между тем, Лебедев - скандальный дизайнер, предприниматель и блогер. С начала войны он дал ряд интервью, в которых выразил симпатию к российским властям. Даже после вторжения России в Украину Лебедев продолжал путешествовать по миру, распространяя в интернете критику в адрес разных стран, в том числе Запада. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский внес Лебедева в санкционный список вместе с полусотней других российских работников. В 2024 году Youtube заблокировал канал Лебедева, который имел очень большую аудиторию.

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