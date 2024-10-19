Если бы у жителей Латвии было право участвовать в выборах президента США, то Камала Харрис набрала бы вдвое больше голосов, чем Дональд Трамп. При этом популярность Трампа в Литве и Эстонии существенно ниже, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Kantar.

Около половины респондентов в Латвии (46%) и Эстонии (53%), а также 70% участников опроса в Литве отдают предпочтение кандидату от демократов Камале Харрис. Республиканца Дональда Трампа были бы готовы поддержать 21% жителей Латвии, 19% Эстонии и 14% Литвы. Около трети респондентов в Латвии и Эстонии не дали конкретного ответа на этот вопрос.

В Латвии на уровень поддержки существенно влияют предпочтения респондентов нелатышской национальности. 45% опрошенных нелатышей затруднились с ответом, 36% были готовы поддержать Трампа и только 19% - Харрис. Среди латышей Трамп гораздо менее популярен: за него были бы готовы проголосовать всего 10%, Харрис поддерживают 65%.

Исследование в Латвии, Литве и Эстонии проводилось с 19 по 26 сентября 2024 года. В нем приняли участие 3160 человек.

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