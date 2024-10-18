Развязанная Россией война против Украины требует справедливого и долгосрочного решения, но оно будет зависеть от поддержки Украины западным демократическим миром, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая на форуме по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция".

Политик отметил, что Европейский Союз (ЕС) является крупнейшим финансовым донором Украины. На данный момент Украине оказана помощь на сумму 120 миллиардов долларов США. Также оказывается экономическая поддержка, предоставляя Украине особые торговые условия и доступ к рынку ЕС. Кроме того, страны G7 договорились о предоставлении Украине займа в размере 50 миллиардов долларов США.

Вице-президент Еврокомиссии пояснил, что ЕС со своей стороны готов предоставить около 40 миллиардов долларов США, а страны G7, за исключением США, еще 10 миллиардов долларов США. Он отметил, что изначально планировалось, что США и ЕС каждый предоставят по 20 миллиардов долларов США, однако в настоящее время с США возникли трудности, так как ЕС продлевает решение о заморозке активов РФ каждые полгода.

По словам Домбровскиса, США настаивали на гарантиях, что речь идет о трехлетнем периоде, и Еврокомиссия предложила обновлять это решение раз в пять лет. Он подчеркнул, что это решение не имеет единогласной поддержки, так как Венгрия выступает против, что затрудняет участие США в финансировании этого пакета.

Домбровскис отметил, что одним из направлений деятельности комиссара будет укрепление обороноспособности ЕС и военной промышленности. Россия наращивает военное производство, готовясь к длительной войне, поэтому государства ЕС должны быть в состоянии защитить себя, а для этого нужно увеличивать военное производство и расширять оборонную индустрию.

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