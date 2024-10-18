Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Во время встречи министр положительно оценила поддержку США для обеспечения безопасности стран Балтии и Европы. Она призвала США расширять свое военное и экономическое присутствие в Латвии, что послужит и сильным сдерживающим сигналом для России, и сигналом для иностранных инвесторов о том, что Латвия является безопасной и привлекательной страной для инвестиций.

Глава латвийского МИД и помощник госсекретаря США подчеркнули, что агрессию России в Украине следует и дальше сдерживать путем эффективного применения и усиления санкций против России и ее сторонников, поскольку они являются одним из инструментов сдерживания российской экономической и военной машины.

Как отметили в МИД, Браже и О'Брайен выразили готовность продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины. Министр призвала США снять любые ограничения на военную помощь Украине.

Глава МИД подчеркнула, что страны NB8 являются вторыми в мире по объему поддержки Украине после США. Она отметила, что на этой неделе правительство Латвии утвердило дополнительное финансирование для Украины в размере 1,7 млн евро для разминирования и преодоления критической ситуации в энергетическом секторе с приближением зимы.

Помощник госсекретаря США прибыл в Латвию для участия в форуме по вопросам безопасности "Рижская конференция". Вместе с Браже и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом он принял участие в дискуссии о безопасности и развитии евроатлантического пространства.

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