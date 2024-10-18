Россия потратила отложенные на "черный день" сбережения в размере 650 миллиардов долларов США, высказал свою оценку заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в дискуссии в рамках форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".

Высокопоставленный чиновник из США предположил, что из этой суммы осталось примерно 100 миллиардов долларов, так как 300 миллиардов заморожены, а лидер режима Владимир Путин тратит около 50–100 миллиардов на укрепление обороны, не производя ничего нового. Это старое оружие и оборудование, которому 30–40 лет, поэтому России может быть трудно продолжать войну. Особенно если ей дадут понять, что замороженные активы не вернутся обратно в страну, подчеркнул О'Брайен.

Он отметил, что 30% доходов России обеспечивает продажа нефти, поэтому важно говорить о глобальном нефтяном рынке. Россия использует теневой флот для транспортировки нефти, а это рискованно. О'Брайен заявил, что необходимо показать России, что продолжение войны станет для нее еще менее выгодным.

На вопрос, почему страны не хотят вмешиваться в перехват российских ракет, направленных на гражданские объекты Украины, О'Брайен заявил, что важным является вопрос насколько силы НАТО могут быть вовлечены в этот конфликт. Альянс договорился о защите своей территории, но случаются такие инциденты, как залет военных дронов в воздушное пространство Латвии или Румынии.

Заместитель госсекретаря также подчеркнул важность достижения перемирия, которое обсуждают Украина, НАТО и партнеры. Он отметил, что 28 стран подписали с Украиной соглашения о безопасности, гарантируя поставки оборудования и обучение на десять лет.

На вопрос о затянувшемся процессе разрешить Украине использовать дальнобойное оружие на территории России, О'Брайен выразил удивление. Так, Нидерланды недавно разрешили использовать самолеты F-16 на российской территории, привел он пример. Чиновник из США также подчеркнул, что Украине нужно больше вооружения, особенно для противовоздушной обороны, а также более стабильные поставки боеприпасов.

Нужно принимать решения по поводу использования Украиной оружия и бороться поддерживающими Россию странами, заявил О'Брайен. Он также отметил, что неизвестно, когда можно ожидать перемирия, но подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины. Это покажет России, что ее трудности будут только расти, отметил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

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