Переговоры с Владимиром Путиным невозможны, заявил экс-посол Израиля в Москве и старший научный сотрудник Израильского института национальной безопасности Аркадий Мильман выступая на "Рижской конференции".

Мильман заявил о необходимости увеличения военной помощи Украине. Она должна включать финансирование, вооружение и, если потребуется, технический персонал, но не солдат.

Западные союзники Украины должны временно отказаться от своих национальных интересов ради общего дела, отметил он.

По его словам, важно обеспечить поддержку украинской армии и доказать не только Украине, но и России. Падение Украины недопустимо, считает он.

Иран и Китай не ожидают победы Путина, но извлекают выгоду из затяжной войны, уверен Мильман.

Путин живет в страхе, но вынужден сражаться до конца, иначе его правление рухнет вместе с армией, подчеркнул Мильман.

По информации из открытых источников, Аркадий Мильман родился в 1957 году в Украинской ССР. В 1970-е годы репатриировался в Израиль. В 2003—2005 годах был послом Израиля в России.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !