В связи с развязанной Россией войной в Украине всё чаще нарушается и подвергается угрозе воздушное пространство членов НАТО, что является однозначным сигналом для стран альянса о том, что мы живем в новой реальности, поэтому пришло время адаптироваться. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны государств НАТО.

Выступая в Министерстве обороны перед своими коллегами, Спрудс указал, что альянсу необходимо немедленно внедрить ротационную модель противовоздушной обороны именно на восточном фланге НАТО. Тем самым отправив чёткий сигнал России о том, что воздушное пространство НАТО нарушать нельзя.

Спрудс подчеркнул, что Латвия и другие союзные страны сейчас заняты реализацией ряда мероприятий по защите и усилению восточного фланга НАТО, но этого недостаточно.

Он пояснил, что Латвия целенаправленно работает над развитием возможностей противовоздушной обороны, чтобы внедрить многоуровневую систему ПВО. Также министр сообщил, что в настоящее время на восток страны Латвия направила мобильные боевые группы ВВС, оснащённые радарами наблюдения средств ПВО и вооружённые ракетами ближнего радиуса действия.

Как сообщается, 7 сентября в Латвии, в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. Национальные вооружённые силы Латвии следили за ситуацией, однако тогда не было принято ни решение сбить этот дрон, ни поднимать в воздух базирующиеся в нашей стране дежурные истребители НАТО. После падения дрона его боевая часть, которая изначально не взорвалась, была деактивирована.

После инцидента Министерство обороны Латвии начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с похожими инцидентами. Также были инициированы более широкие консультации для поиска коллективных решений вместе с союзниками по НАТО.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !