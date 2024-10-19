Продолжая привлекать средства из фондов Европейского союза (ЕС), Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) планирует к 2029 году улучшить инфраструктуру центров поддержки бригад в Лиепае, Цесисе и Огре, сообщила агентству LETA руководитель внешней коммуникации NMPD Арита Фреймане.

По словам Фреймане, сейчас центры поддержки бригад в Цесисе и Лиепае находятся в арендованных помещениях, которые были адаптированы, но не могут удовлетворить все специфические потребности NMPD. В свою очередь, в Огре до сих пор не было центра поддержки бригад, хотя нужда в нем была, учитывая количество дежурящих в этом районе бригад и тот факт, что в окрестностях Риги растет население.

Она подчеркнула, что центры поддержки бригад - это существенная базовая инфраструктура для обеспечения работы службы. Они предоставляют все необходимое для работы бригад медиков - хозяйственное и медицинское оборудование, уборку оперативных автомобилей для вызовов, планирование работы персонала бригад, практические тренировки и другие важные мероприятия.

Согласно информации Бюро закупок и надзора (IUB), на данный момент объявлен открытый конкурс на разработку строительного проекта центра поддержки бригад NMPD. После объявления результатов конкурса у победителя будет шесть месяцев на реализацию первой стадии планирования проекта, то есть на разработку эскизов.

NMPD является заказчиком закупки, ее реализации будет финансироваться фондами ЕС.

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