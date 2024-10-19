В субботу, 19 октября, в Национальном музее истории Латвии прошел третий, заключительный день форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2024", в рамках которого эксперты обсудили стратегию НАТО "360 градусов" и готовность союзников к вызовам. Запись видеотрансляции можно посмотреть на портале Delfi.

Североевропейский форум по безопасности и внешней политике "Рижская конференция 2024" проходил с 17 по 19 октября в Национальном музее истории Латвии в Риге. В этом году его участники обсудили будущее европейской безопасности, борьбу Украины против российской агрессии, влияние санкций на экономику России и ее внутреннюю стабильность, стратегию НАТО "360 градусов", роль ООН в нынешней геополитической реальности, влияние искусственного интеллекта на безопасность, информационное пространство и международные отношения.

С 2006 года Рижская конференция стала одной из важнейших площадок для дискуссий о безопасности и внешней политике в регионе Балтийского моря.

Рижскую конференцию организует Латвийская трансатлантическая организация совместно с Министерством иностранных дел и Министерством обороны в сотрудничестве с Отделом НАТО по публичной дипломатии, представительством Еврокомиссии в Латвии и Фондом Конрада Аденауэра.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

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