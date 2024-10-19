В Лиепайском районе Кароста участились случаи вандализма — на домах появляются надписи с символами, прославляющими войну. За одну ночь нарушители успевают изрисовать несколько зданий. С начала года полиция возбудила 11 административных дел, но виновные до сих пор не найдены, сообщает LSM+.

Волна вандализма накрыла Каросту после начала вторжения России в Украину. В этом районе, в отличие от города в целом, соотношение русских и латышей примерно равное.

"Раз в две недели мы подаем информацию в правоохранительные органы. Обычно за одну вылазку хулиганы успевают испортить 3-4 дома. Так что статистику мы можем подсчитать сами", — сказал председатель правления Liepājas namu apsaimniekotājs Артис Римма.

В 2024 году полиция возбудила 11 административных дел за прославление военной агрессии с помощью таких рисунков.

Однако полиция пока не смогла установить личности нарушителей, так как вандалы орудуют в районах, где немного камер видеонаблюдения, пояснил начальник Южнокурземского участка полиции Ингус Укстиньш.

Расходы на закрашивание надписей несут арендаторы и владельцы домов. Стоимость работ составляет от 100 до 300 евро за одну стену. За использование символов, прославляющих военную агрессию, грозят штрафы: физическим лицам — до 350 евро, юридическим — до 2900 евро.

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