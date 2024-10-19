Рижское самоуправление приняло решение присвоить зданию на улице Меркеля 8, где когда-то сгорел нелегальный хостел, в результате чего погибли восемь человек, статус деградирующего среду строения.

Согласно информации в официальном издании, Комиссия Рижской думы по развитию и качеству городской среды 27 сентября решила классифицировать здание на улице Меркеля 8 как деградирующее строение.

Согласно публично доступной информации, в этом доме находится более 30 квартир, в которых зарегистрировано около 20 предприятий.

Также статус деградирующего строения был присвоен дому в Саркандаугаве, на улице Патверсмес 5.

28 апреля 2021 года в результате пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля 8 погибли восемь человек и еще несколько пострадали. Трагедия пролила свет на проблему с нелегальными хостелами, поскольку ни одно из ответственных учреждений не смогло ответить, кто должен закрывать нелегальное заведение.

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