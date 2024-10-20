По данным на середину октября осенью этого года против Covid-19 сделали прививку только 3786 жителей Латвии, тогда как вакцинация против гриппа как минимум в пять раз активнее, следует из данных, внесенных в систему электронного здравоохранения.

Как сообщили агентству LETA в Центре контроля заболеваний и профилактики, в базе данных электронного здравоохранения, с начала осеннего сезона гриппа, до этой недели вакцинами от гриппа оплаченными вакцинами было привито 19 199 человек, включая 14 484 прививки для пожилых людей старше 60 лет. Жители также могут сделать прививку от гриппа за свой счет.

При этом с начала сезона гриппа вакцинацию от Covid-19 сделали 3786 латвийцев.

По данным SPKC, эти данные не совсем точны, поскольку многие жители Латвии также выбрали платные вакцины, которые не представлены в упомянутом отчете о внесении данных. Также часть населения вакцинировалось от коронавируса раньше, до начала октября, когда начинается сезонный мониторинг гриппа и Covid-19.

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